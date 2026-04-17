NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expedia-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Expedia-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93,38 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,709 Expedia-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 254,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 724,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 172,47 Prozent.

Am Markt war Expedia jüngst 31,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at