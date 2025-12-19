NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Expedia-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Expedia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Expedia-Aktie bei 179,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Expedia-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,557 Expedia-Anteilen. Die gehaltenen Expedia-Papiere wären am 18.12.2025 159,18 USD wert, da der Schlussstand 285,59 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 59,18 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Expedia belief sich zuletzt auf 34,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at