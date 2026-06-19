Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Rentabler Expedia-Einstieg?
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19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 19.06.2021 wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 162,93 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,138 Expedia-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 240,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 478,55 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +47,85 Prozent.
Der Börsenwert von Expedia belief sich jüngst auf 28,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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