NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Expedia eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Expedia-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Expedia-Anteile bei 112,29 USD. Bei einem Expedia-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,906 Expedia-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (227,55 USD), wäre das Investment nun 2 026,45 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 102,64 Prozent.

Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at