Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Langfristige Performance
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29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Expedia-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Expedia-Anteile bei 112,29 USD. Bei einem Expedia-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,906 Expedia-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (227,55 USD), wäre das Investment nun 2 026,45 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 102,64 Prozent.
Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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