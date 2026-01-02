NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expedia-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Expedia-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 132,40 USD. Bei einem Expedia-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,553 Expedia-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.12.2025 auf 283,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 139,80 USD wert. Mit einer Performance von +113,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Expedia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at