NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expedia-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Expedia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Expedia-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 117,20 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,853 Expedia-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Expedia-Aktie auf 257,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219,80 USD wert. Damit wäre die Investition 119,80 Prozent mehr wert.

Am Markt war Expedia jüngst 31,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at