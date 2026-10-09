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WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

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Profitable Expedia-Investition? 09.10.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expedia-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Expedia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.10.2021 wurden Expedia-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Expedia-Aktie bei 169,98 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 58,830 Expedia-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 15 891,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 270,13 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,92 Prozent vermehrt.

Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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