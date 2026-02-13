NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expedia-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Expedia-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 203,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,921 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 118,31 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 12.02.2026 auf 227,24 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,83 Prozent angezogen.

Expedia wurde am Markt mit 28,62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at