Expedia Aktie

Expedia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Expedia-Investition? 13.02.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expedia-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Expedia-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 203,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,921 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 118,31 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 12.02.2026 auf 227,24 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,83 Prozent angezogen.

Expedia wurde am Markt mit 28,62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Expedia Inc.

mehr Nachrichten