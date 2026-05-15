NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Expedia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Expedia-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 92,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 108,425 Expedia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Expedia-Aktie auf 217,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 546,57 USD wert. Mit einer Performance von +135,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Expedia wurde am Markt mit 26,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at