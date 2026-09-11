Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Rentable Expedia-Anlage?
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11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Expedia-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Expedia-Aktie bei 145,39 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,878 Expedia-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 276,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 904,40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,44 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Expedia belief sich jüngst auf 32,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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