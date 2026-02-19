NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,142 Expeditors International of Washington-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 320,37 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 18.02.2026 auf 149,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +220,37 Prozent.

Expeditors International of Washington war somit zuletzt am Markt 19,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at