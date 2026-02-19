Expeditors International of Washington Aktie

Expeditors International of Washington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

Hochrechnung 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,142 Expeditors International of Washington-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 320,37 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 18.02.2026 auf 149,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +220,37 Prozent.

Expeditors International of Washington war somit zuletzt am Markt 19,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Freitag nach oben absetzen. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

