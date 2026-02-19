Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Hochrechnung
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,142 Expeditors International of Washington-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 320,37 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 18.02.2026 auf 149,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +220,37 Prozent.
Expeditors International of Washington war somit zuletzt am Markt 19,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
