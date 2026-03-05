Expeditors International of Washington Aktie

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

Expeditors International of Washington-Investition 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Expeditors International of Washington-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 109,40 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 91,408 Expeditors International of Washington-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 146,85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13 423,22 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 34,23 Prozent.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 19,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

