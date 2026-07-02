Expeditors International of Washington Aktie

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WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

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Profitables Expeditors International of Washington-Investment? 02.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Expeditors International of Washington-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Expeditors International of Washington-Aktie an diesem Tag 128,00 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hat, hat nun 7,813 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.07.2026 auf 166,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 303,20 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30,32 Prozent gesteigert.

Expeditors International of Washington erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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