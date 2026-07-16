NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Expeditors International of Washington-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 112,93 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,886 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 177,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,35 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 57,35 Prozent.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 23,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at