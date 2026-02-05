Expeditors International of Washington Aktie

Expeditors International of Washington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

Investmentbeispiel 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Expeditors International of Washington-Aktie bei 117,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,545 Expeditors International of Washington-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Papiere wären am 04.02.2026 1 409,21 USD wert, da der Schlussstand 164,92 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,92 Prozent zugenommen.

Expeditors International of Washington wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Expeditors International of Washington Inc.

05.02.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
29.01.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
22.01.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
15.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
08.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
01.01.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
25.12.25
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
18.12.25
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)

Analysen zu Expeditors International of Washington Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

