NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Expeditors International of Washington-Aktie bei 117,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,545 Expeditors International of Washington-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Papiere wären am 04.02.2026 1 409,21 USD wert, da der Schlussstand 164,92 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,92 Prozent zugenommen.

Expeditors International of Washington wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at