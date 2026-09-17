Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Hochrechnung
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17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Expeditors International of Washington-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 118,44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,844 Expeditors International of Washington-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 189,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,61 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 59,61 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Expeditors International of Washington eine Marktkapitalisierung von 25,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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