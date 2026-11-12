Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Rentable Expeditors International of Washington-Anlage?
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren eingebracht
Am 12.11.2023 wurde die Expeditors International of Washington-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 86,693 Expeditors International of Washington-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 194,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 869,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,70 Prozent.
Am Markt war Expeditors International of Washington jüngst 24,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expeditors International of Washington Inc.
Analysen zu Expeditors International of Washington Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Expeditors International of Washington Inc.
|176,90
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.