NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2023 wurde die Expeditors International of Washington-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 86,693 Expeditors International of Washington-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 194,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 869,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,70 Prozent.

Am Markt war Expeditors International of Washington jüngst 24,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at