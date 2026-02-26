Expeditors International of Washington Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr eingebracht
Die Expeditors International of Washington-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 117,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,518 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 141,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 208,43 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,84 Prozent gestiegen.
Expeditors International of Washington wurde am Markt mit 18,60 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
