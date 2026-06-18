Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Lohnendes Expeditors International of Washington-Investment?
|
18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr eingebracht
Das Expeditors International of Washington-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 113,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 88,433 Expeditors International of Washington-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 203,22 USD, da sich der Wert einer Expeditors International of Washington-Aktie am 17.06.2026 auf 160,61 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42,03 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 21,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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