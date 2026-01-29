NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expeditors International of Washington-Aktie Investoren gebracht.

Das Expeditors International of Washington-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Expeditors International of Washington-Anteile an diesem Tag 114,30 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,875 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (160,07 USD), wäre die Investition nun 140,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,04 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Expeditors International of Washington einen Börsenwert von 21,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at