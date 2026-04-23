Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Lohnende Expeditors International of Washington-Anlage?
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23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Expeditors International of Washington-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Expeditors International of Washington-Aktie an diesem Tag 107,09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,934 Expeditors International of Washington-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers auf 148,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,61 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 138,61 USD entspricht einer Performance von +38,61 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 20,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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