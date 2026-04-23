NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Expeditors International of Washington-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Expeditors International of Washington-Aktie an diesem Tag 107,09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,934 Expeditors International of Washington-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers auf 148,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,61 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 138,61 USD entspricht einer Performance von +38,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 20,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at