Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Expeditors International of Washington-Investition
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Expeditors International of Washington-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 51,32 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,486 Expeditors International of Washington-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 186,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 627,44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 262,74 Prozent gleich.
Expeditors International of Washington wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expeditors International of Washington Inc.
Analysen zu Expeditors International of Washington Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Expeditors International of Washington Inc.
|161,05
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.