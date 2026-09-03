NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expeditors International of Washington-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Expeditors International of Washington-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 51,32 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,486 Expeditors International of Washington-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 186,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 627,44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 262,74 Prozent gleich.

Expeditors International of Washington wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at