NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expeditors International of Washington-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Expeditors International of Washington-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 100,44 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,996 Expeditors International of Washington-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 140,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,19 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 40,19 Prozent gleich.

Expeditors International of Washington wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at