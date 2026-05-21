Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Profitabler Expeditors International of Washington-Einstieg?
|
21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 21.05.2025 wurden Expeditors International of Washington-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 113,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,813 Expeditors International of Washington-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.05.2026 1 396,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 39,61 Prozent.
Der Expeditors International of Washington-Wert an der Börse wurde auf 20,56 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!