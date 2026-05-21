NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.05.2025 wurden Expeditors International of Washington-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 113,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,813 Expeditors International of Washington-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.05.2026 1 396,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 39,61 Prozent.

Der Expeditors International of Washington-Wert an der Börse wurde auf 20,56 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at