NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Expeditors International of Washington-Investition eingebracht

Bei einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 81,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,333 Expeditors International of Washington-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.07.2023 gerechnet (126,23 USD), wäre das Investment nun 1 556,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,69 Prozent.

Expeditors International of Washington markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at