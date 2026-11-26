Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Lukrative Expeditors International of Washington-Anlage?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 53,11 USD wert. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,829 Expeditors International of Washington-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 198,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 731,69 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 731,69 USD entspricht einer Performance von +273,17 Prozent.
Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 25,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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