Vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 53,11 USD wert. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,829 Expeditors International of Washington-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 198,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 731,69 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 731,69 USD entspricht einer Performance von +273,17 Prozent.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 25,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at