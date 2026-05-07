NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 118,67 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 84,267 Expeditors International of Washington-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers auf 151,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 744,59 USD wert. Mit einer Performance von +27,45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Expeditors International of Washington eine Börsenbewertung in Höhe von 20,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at