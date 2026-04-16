Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Lukrativer Expeditors International of Washington-Einstieg?
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 49,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Expeditors International of Washington-Papier investiert hätte, befänden sich nun 203,087 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Aktien wären am 15.04.2026 29 248,58 USD wert, da der Schlussstand 144,02 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 192,49 Prozent.
Expeditors International of Washington war somit zuletzt am Markt 19,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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