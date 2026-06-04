NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expeditors International of Washington-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Expeditors International of Washington-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 124,10 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hat, hat nun 0,806 Anteile im Depot. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Aktien wären am 03.06.2026 127,88 USD wert, da der Schlussstand 158,70 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 27,88 Prozent vermehrt.

Expeditors International of Washington wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at