NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expeditors International of Washington-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Expeditors International of Washington-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Expeditors International of Washington-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 137,92 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,251 Expeditors International of Washington-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 1 433,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 197,69 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,34 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 26,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at