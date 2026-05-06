NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: Über diese Dividende können sich Expeditors International of Washington-Aktionäre freuen

Expeditors International of Washington-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Expeditors International of Washington-Ausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington am 05.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,54 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 5,48 Prozent gestiegen. Die gesamte Dividendenausschüttung von Expeditors International of Washington beläuft sich auf 207,44 Mio. USD. Damit wurde die Expeditors International of Washington-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,64 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Via New York beendete der Expeditors International of Washington-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 153,08 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Expeditors International of Washington-Aktie eine Dividendenrendite von 1,03 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 1,32 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Expeditors International of Washington-Kurs via New York 32,38 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 37,20 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Expeditors International of Washington

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,57 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,03 Prozent fallen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Expeditors International of Washington

Expeditors International of Washington ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 18,611 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Expeditors International of Washington beläuft sich aktuell auf 25,05. Der Umsatz von Expeditors International of Washington belief sich in 2025 auf 11,069 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 5,95 USD.

Redaktion finanzen.at