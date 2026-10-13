NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exponent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Exponent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,100 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 289,75 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 12.10.2026 auf 70,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 189,75 Prozent gesteigert.

Exponent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at