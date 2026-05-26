Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Frühe Investition
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Exponent-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,22 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 38,146 Exponent-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 203,70 USD, da sich der Wert eines Exponent-Anteils am 22.05.2026 auf 57,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,37 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Exponent zuletzt 2,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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