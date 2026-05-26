Exponent Aktie

Exponent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 26.05.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Exponent eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Exponent-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,22 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 38,146 Exponent-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 203,70 USD, da sich der Wert eines Exponent-Anteils am 22.05.2026 auf 57,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,37 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Exponent zuletzt 2,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Exponent Inc.

mehr Nachrichten