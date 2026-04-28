NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Exponent-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Exponent-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Exponent-Anteile an diesem Tag 24,51 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,081 Exponent-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Exponent-Aktie auf 66,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 270,07 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 170,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Exponent bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at