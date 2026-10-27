Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Exponent-Anlage im Blick
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Exponent-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Exponent-Anteile bei 72,73 USD. Bei einem Exponent-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,495 Exponent-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (77,66 USD), wäre die Investition nun 10 677,85 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,78 Prozent angezogen.
Am Markt war Exponent jüngst 3,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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