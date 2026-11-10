NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exponent-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Exponent-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Exponent-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 32,706 Exponent-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 85,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 795,09 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 179,51 Prozent.

Der Börsenwert von Exponent belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at