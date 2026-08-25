Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Lukratives Exponent-Investment?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel hätte eine Exponent-Investition von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Exponent-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 70,81 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 141,223 Exponent-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 70,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 995,76 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 995,76 USD entspricht einer negativen Performance von 0,04 Prozent.
Der Börsenwert von Exponent belief sich jüngst auf 3,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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