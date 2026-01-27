NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Exponent-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Exponent-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84,13 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exponent-Aktie investiert, befänden sich nun 118,864 Exponent-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Exponent-Papiere wären am 26.01.2026 8 951,62 USD wert, da der Schlussstand 75,31 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,48 Prozent eingebüßt.

Exponent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at