Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Lukrativer Exponent-Einstieg?
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14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exponent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 14.04.2023 wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Exponent-Aktie betrug an diesem Tag 98,30 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,173 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 677,62 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 13.04.2026 auf 66,61 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 32,24 Prozent.
Der Exponent-Wert an der Börse wurde auf 3,23 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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