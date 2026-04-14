NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exponent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 14.04.2023 wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Exponent-Aktie betrug an diesem Tag 98,30 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,173 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 677,62 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 13.04.2026 auf 66,61 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 32,24 Prozent.

Der Exponent-Wert an der Börse wurde auf 3,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at