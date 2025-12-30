NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exponent-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Exponent-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Exponent-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Exponent-Aktie bei 89,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 111,982 Exponent-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 975,36 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 29.12.2025 auf 71,22 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 20,25 Prozent.

Exponent war somit zuletzt am Markt 3,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

