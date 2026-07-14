NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Exponent eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Exponent-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 89,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 111,682 Exponent-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 63,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 101,85 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28,98 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Exponent einen Börsenwert von 3,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at