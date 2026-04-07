Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Langfristige Investition
|
07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Exponent-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Exponent-Papier bei 76,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exponent-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,301 Exponent-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,58 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 06.04.2026 auf 66,56 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 13,42 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Exponent belief sich zuletzt auf 3,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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