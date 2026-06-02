Exponent Aktie

Exponent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

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Exponent-Anlage unter der Lupe 02.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Exponent-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Exponent-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77,10 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exponent-Aktie investiert, befänden sich nun 129,702 Exponent-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 60,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 832,68 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,67 Prozent.

Der Börsenwert von Exponent belief sich jüngst auf 2,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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