Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Lohnende Exponent-Anlage?
|
28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor einem Jahr eingebracht
Exponent-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71,09 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hat, hat nun 14,067 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 882,82 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 27.07.2026 auf 62,76 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,72 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Exponent belief sich zuletzt auf 2,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!