NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Exponent von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Exponent-Aktien verlieren können.

Exponent-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Exponent-Papiers betrug an diesem Tag 92,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,084 Exponent-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.05.2026 auf 57,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62,17 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 62,17 USD, was einer negativen Performance von 37,83 Prozent entspricht.

Exponent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,60 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at