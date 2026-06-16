NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Exponent von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Exponent-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden Exponent-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 90,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,075 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.06.2026 633,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Exponent bezifferte sich zuletzt auf 2,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at