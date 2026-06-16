Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Exponent-Investmentbeispiel
|
16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Exponent von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Exponent-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 90,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,075 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.06.2026 633,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36,60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Exponent bezifferte sich zuletzt auf 2,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!