EZCORP Aktie

EZCORP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882641 / ISIN: US3023011063

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EZCORP-Performance im Blick 19.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen EZCORP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit EZCORP-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die EZCORP-Anteile bei 6,03 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,584 EZCORP-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 553,40 USD, da sich der Wert einer EZCORP-Aktie am 18.05.2026 auf 33,37 USD belief. Damit wäre die Investition um 453,40 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von EZCORP belief sich jüngst auf 2,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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