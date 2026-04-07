EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Lukrativer EZCORP-Einstieg?
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07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden EZCORP-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,71 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,481 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.04.2026 gerechnet (26,58 USD), wäre das Investment nun 305,17 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 205,17 Prozent.
Der Marktwert von EZCORP betrug jüngst 1,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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