NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EZCORP-Aktien verdienen können.

Am 17.02.2021 wurde die EZCORP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen EZCORP-Anteile an diesem Tag bei 5,01 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 996,008 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 24,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48 522,95 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 48 522,95 USD, was einer positiven Performance von 385,23 Prozent entspricht.

Am Markt war EZCORP jüngst 1,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at