NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das EZCORP-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EZCORP-Papier bei 11,93 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das EZCORP-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,382 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EZCORP-Aktie auf 21,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,31 Prozent erhöht.
EZCORP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
